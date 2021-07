Clamoroso in Premier: 'Kane al City, 185 milioni di euro al Tottenham!' (Di venerdì 23 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Harry Kane vuole solo il Manchester City e non si presenterà al ritiro del Tottenham . In Inghilterra non hanno dubbi: l'attaccante degli Spurs vuole unirsi ai Citizens di Pep ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Harryvuole solo il Manchestere non si presenterà al ritiro del Tottenham . In Inghilterra non hanno dubbi: l'attaccante degli Spurs vuole unirsi ai Citizens di Pep ...

Advertising

sportli26181512 : Clamoroso in Premier: '#Kane al City, 185 milioni di euro al #Tottenham'!: In Inghilterra parlano di un trasferimen… - MarioRigoni2 : RT @FrancoBechis: Mario Draghi fa il premier per volontariato. Clamoroso: rinuncia a tutto lo stipendio, e si apprende solo dai documenti p… - lojoviciano : @ZekRamon ?? Clamoroso in Premier League: un calciatore 31enne tesserato dell’Everton è stato arrestato il 16 luglio… - lojoviciano : @ildpaa ?? Clamoroso in Premier League: un calciatore 31enne tesserato dell’Everton è stato arrestato il 16 luglio d… -