(Di venerdì 23 luglio 2021)(AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Continuano gli sbarchi e idi. Come comunicato da Open Arms sono stati presi in consegna dGuardia Costiera i 50che si trovavanoa 30 miglia da. Tra loro vi erano bambini e donne in stato di gravidanza. A dare l’rme il Mattino di Sicilia - Notizie dSicilia.

Advertising

messina_oggi : Cinquanta migranti alla deriva salvati a largo di LampedusaLAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Continuano gli sbarc… - blogsicilia : #notizie #sicilia Cinquanta migranti alla deriva salvati a largo di Lampedusa - - ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex Cinquanta migranti alla deriva salvati a largo di Lampedusa - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cinquanta migranti alla deriva salvati a largo di Lampedusa - - Italpress : Cinquanta migranti alla deriva salvati a largo di Lampedusa -

Ultime Notizie dalla rete : Cinquanta migranti

Il Lametino

Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) - Dopo quello a Roccella Jonica, c'ès tato un nuovo sbarco diin Calabria.persone, in gran parte giovani, sono arrivate a Sant'Ilario dello Ionio, nella Locride. Isono riusciti a raggiungere la riva a bordo di una barca a ve la che ...Dopoe 4 giorni di sciopero della fame e della sete i "sans papiers" - cosi si chiamano in francese iirregolari - hanno annunciato che riprenderanno a bere e a mangiare. La loro ...LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) - Continuano gli sbarchi e i migranti salvati a largo di Lampedusa. Come comunicato da Open Arms sono stati ...Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) - Dopo quello a Roccella Jonica, c'ès tato un nuovo sbarco di migranti in Calabria. Cinquanta persone, in gran parte giovani, sono arrivate a Sant'Ilario dell ...