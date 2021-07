Cingolani, su 2 punti non abbiamo trovato accordo (Di venerdì 23 luglio 2021) "Su due punti non abbiamo trovato l'accordo al G20 Ambiente e li abbiamo rinviati al G20 dei capi di stato e di governo: rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale al 2030 ed eliminare il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) "Su duenonl'al G20 Ambiente e lirinviati al G20 dei capi di stato e di governo: rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale al 2030 ed eliminare il ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Cingolani, su 2 punti non abbiamo trovato accordo: (ANSA) - ROMA, 23 LUG - 'Su due punti non abbia… - DividendProfit : Cingolani, su 2 punti non abbiamo trovato accordo – Economia - fisco24_info : Cingolani, su 2 punti non abbiamo trovato accordo: Rinviati al G20 dei capi di stato e governo - iconanews : Cingolani, su 2 punti non abbiamo trovato accordo - RaiNews : I due punti rinviati al G20 dei capi di stato e di governo sono: rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale… -