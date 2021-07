Cinema in lutto, addio alla ‘Venere tascabile’. La sua bellezza unica nel mondo dello spettacolo (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Cinema in lutto piange ‘la venere tascabile’. Attrice famosa in tutto il mondo per la sua bellezza e grazia è morta oggi a Parigi dopo una lunga malattia all’età di 90 anni. Negli anni 50 era considerata un sex symbol. Interprete di commedie (alcune musicali) più o meno piccanti e di film noir tra cui Il letto di Henri Decoin, Il frutto proibito di Henri Verneuil, Le compagne della notte, Il dormitorio delle adolescenti di Decoin, I vinti di Michelangelo Antonioni, Rabbia in corpo di Ralph Habib, Delirio di Pierre Billon e Giorgio Capitani. Ebbe una parte anche in French cancan di Jean Renoir (1954) ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilinpiange ‘la venere. Attrice famosa in tutto ilper la suae grazia è morta oggi a Parigi dopo una lunga malattia all’età di 90 anni. Negli anni 50 era considerata un sex symbol. Interprete di commedie (alcune musicali) più o meno piccanti e di film noir tra cui Il letto di Henri Decoin, Il frutto proibito di Henri Verneuil, Le compagne della notte, Il dormitorio delle adolescenti di Decoin, I vinti di Michelangelo Antonioni, Rabbia in corpo di Ralph Habib, Delirio di Pierre Billon e Giorgio Capitani. Ebbe una parte anche in French cancan di Jean Renoir (1954) ...

