Cimitero di Staglieno | lavori al via nelle gallerie ' frontale' e ' laterale'

small_talk77 : RT @LuciaLuce5: Genova - Cimitero di Staglieno : tomba Piaggio, sc Benetti foto Lucia Luce - hexx75 : @scrematura In un'ora o poco più fai il giro del porto vedendo la città da un punto di vista unico. Poi i 2 musei d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cimitero Staglieno

Genova24.it

Lavori al via nelle gallerie "frontale" e "laterale" delMonumentale di. Nel corso dell'ultima seduta la Giunta Comunale, su proposta dell'assessore ai lavori Pubblici Pietro Piciocchi, ha approvato il progetto definitivo, suddiviso in ...... ha approvato il progetto definitivo, suddiviso in due lotti, per la realizzazione di opere di risanamento conservativo delle Gallerie 'Frontale' e 'Laterale' delmonumentale di, ...GENOVA - Torneranno agli antichi splendori le gallerie frontale e laterale del cimitero di Staglieno, uno dei principali camposanti monumentali d'Europa. La Giunta del Comune di Genova ha stanziato 2 ...Genova – Tra statue ed ampli viali, è uno dei cimiteri monumentali più belli d’Europa. E tra non molto, vedrà risplendere le gallerie frontale e laterale bisognose di restauro: la Giunta del Comune di ...