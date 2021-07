Ciclismo su pista, velodromo di Spresiano: il Governo dà il via libera per ricominciare i lavori (Di venerdì 23 luglio 2021) Una buona notizia per il Ciclismo italiano su pista. Si è giunti finalmente a un punto relativamente all’iter per portare a compimento il velodromo di Spresiano. Il progetto, infatti, è stato approvato dalle commissioni parlamentari riunite, VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), secondo lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per “l’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Una buona notizia per ilitaliano su. Si è giunti finalmente a un punto relativamente all’iter per portare a compimento ildi. Il progetto, infatti, è stato approvato dalle commissioni parlamentari riunite, VIII (Ambiente, territorio epubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), secondo lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per “l’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo pista Tokyo 2020. Olimpiadi. Il programma di oggi e sabato ... gli alfieri azzurri saranno Jessica Rossi , oro a Londra 2012 nel tiro a segno (trap) , ed Elia Viviani, campione olimpico in carica del ciclismo su pista (Omnium) . L'Italia sfilerà dopo Israele e ...

Al via Tokyo 2020, le prime Olimpiadi "povere" ... è tipica proprio dello spirito olimpico, di quegli atleti impegnati in sport ignorati per il resto del tempo tranne che per quelle tre settimane: scherma, equitazione, surf, ciclismo su pista, ...

Ciclismo su pista, Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) sesta a Pordenone - piacenzasera.it piacenzasera.it Ciclismo su pista, velodromo di Spresiano: il Governo dà il via libera per ricominciare i lavori Una buona notizia per il ciclismo italiano su pista. Si è giunti finalmente a un punto relativamente all'iter per portare a compimento il velodromo di Spresiano. Il progetto, infatti, è stato approvat ...

A.R. MONEX CON TRE ATLETE AI GIOCHI OLIMPICI Nella gara su strada la A.R. Monex Liv Women's Pro Cycling Team avrà due rappresentanti. Con la maglia della nazionale di Cuba ci sarà Arlenis Sierra, alla sua seconda partecipazione ai Giochi Olimpic ...

