Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: Simon Geschke positivo al Covid-19, salta la prova in linea (Di venerdì 23 luglio 2021) Nemmeno il tempo per "festeggiare" lo scampato pericolo dei ciclisti spagnoli impegnati ai Giochi Olimpici di Tokyo, dopo aver appreso la positività al Covid-19 di un massaggiatore della nazionale iberica, che il tanto temuto virus ha effettivamente colpito anche il comparto delle due ruote nel Villaggio Olimpico. Nelle ultime ore è arrivata infatti la conferma della positività al Covid-19 del tedesco Simon Geschke che, ovviamente non potrà partecipare alla prova in linea dei XXXII Giochi Olimpici. Secondo il Comitato Olimpico tedesco, fortunatamente, gli altri 12, tra ...

