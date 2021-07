Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: outsider e possibili sorprese della gara maschile. Attenzione a Martin, Carapaz e Mollema (Di venerdì 23 luglio 2021) Mancano meno di ventiquattro ore all’inizio della prova olimpica di Ciclismo su strada. Belgio e Slovenia saranno le nazionali faro, dato che possono vantare, tra le loro file, corridori come Wout Van Aert, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e Primoz Roglic. Ad ogni modo, ci sono, però, diversi altri atleti che puntano all’oro. Primo fra tutti, ovviamente, quel Richard Carapaz che, dopo aver conquistato il podio al Tour, vuole regalare una medaglia storica al suo Ecuador. Parlando di corridori che si presenteranno in ottima forma all’appuntamento a cinque cerchi, vanno sicuramente menzionati il transalpino David Gaudu, l’irlandese Daniel ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Mancano meno di ventiquattro ore all’inizioprova olimpica disu strada. Belgio e Slovenia saranno le nazionali faro, dato che possono vantare, tra le loro file, corridori come Wout Van Aert, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e Primoz Roglic. Ad ogni modo, ci sono, però, diversi altri atleti che puntano all’oro. Primo fra tutti, ovviamente, quel Richardche, dopo aver conquistato il podio al Tour, vuole regalare una medaglia storica al suo Ecuador. Parlando di corridori che si presenteranno in ottima forma all’appuntamento a cinque cerchi, vanno sicuramente menzionati il transalpino David Gaudu, l’irlandese Daniel ...

