Ciclismo | Davide Cassani | “Pogacar e Van Aert favoriti a Tokyo | Italia outsider”

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ormai ci siamo. Domani, sabato 24 luglio, ci sarà l’assegnazione delle prime medaglie alle Olimpiadi die la prova su strada dimaschile sarà tra quelle più attese che metterà in palio i metalli ambiti. I corridori dovranno affrontare un percorso molto impegnativo: 234 km con partenza da Musashinonomori Park ed arrivo al Fuji International Speedway nei quali vi saranno ben 4865 metri di dislivello. Si dovrà tener in debito conto anche delle condizioni climatiche: le temperature alte, associate all’umidità, saranno un fattore discriminante e sicuramente causeranno una maggior selezione. Lucidità e grandi gambe saranno necessarie per far ...