Christian La Fauci, il poliziotto che ha trovato i corpi senza vita dello scrittore e la madre: “Sembravano mummie”. (Di venerdì 23 luglio 2021) “Sembravano mummie”. Così ha detto al Corriere della Sera il soccorritore che ha trovato i corpi senza vita dello scrittore Christian La Fauci e della madre. “Lui era steso sul letto, a pancia su ed era chiaro che non stava dormendo. In un’altra stanza, la madre. Anche lei a letto, supina, vicino a un macchinario per la ventilazione dei polmoni. La finestra della camera era leggermente aperta”, ha spiegato ancora, come riporta il quotidiano milanese. Il poliziotto ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) “”. Così ha detto al Corriere della Sera il soccorritore che haLae della. “Lui era steso sul letto, a pancia su ed era chiaro che non stava dormendo. In un’altra stanza, la. Anche lei a letto, supina, vicino a un macchinario per la ventilazione dei polmoni. La finestra della camera era leggermente aperta”, ha spiegato ancora, come riporta il quotidiano milanese. Ilha ...

Advertising

FQMagazineit : Christian La Fauci, il poliziotto che ha trovato i corpi senza vita dello scrittore e la madre: “Sembravano mummie”. - 1970Germano : #Genova Lo scrittore e la madre, uccisi da dolore e inedia Tragedia della #solitudine in una casa: Christian La Fau… - Zicutake : Stroncate le vite di Christian La Fauci e della madre: trovati i corpi senza vita in casa - 4921Luigi : RT @benedetto_don: @francobaietti Un altro malore di un giovane é notizia di poche ore fa. 'Christian La Fauci, 46 anni, scrittore speciali… - zazoomblog : Morto lo scrittore Christian La Fauci. La madre non autosufficiente è deceduta di stenti - #Morto #scrittore… -