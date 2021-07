Chiesta la condanna di Massimo Cariello. Il Pubblico ministero Rotondi ha chiesto 2 anni e 9 per abuso d’ufficio più 6 anni e 3 mesi per le ipotesi di corruzione (Di venerdì 23 luglio 2021) di Pina Ferro Oltre sei anni. Questa la riChiesta di pena avanzata al collegio giudicante (presidente C asale) dal Pubblico ministero, a carico dell’ex sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Nel dettaglio, la pubblica accusa rappresentata dal Pubblico ministero Francesco Rotondo, ha chiesto 2 anni e 9 per il reato di abuso d’ufficio e 6 anni e 3 mesi per le ipotesi di ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 23 luglio 2021) di Pina Ferro Oltre sei. Questa la ridi pena avanzata al collegio giudicante (presidente C asale) dal, a carico dell’ex sindaco di Eboli,. Nel dettaglio, la pubblica accusa rappresentata dalFrancesco Rotondo, hae 9 per il reato die 6e 3per ledi ...

