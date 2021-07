Chicago P.D. 7 mette Voight con le spalle al muro: anticipazioni 23 e 30 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Chicago P.D. 7 torna in onda con tre nuovi episodi a pochi giorni dal maxi crossover che ha portato in prima serata una corsa contro il tempo e contro un virus letale che continuava a mietere vittime. La corsa della serie firmata da Dick Wolf continua e la prossima settimana, venerdì 20 luglio, saremo già a metà della stagione e questo significa che i colpi di scena non mancheranno ma ai danni di chi? Le anticipazioni dei nuovi episodi di Chicago P.D. 7 rivelano che sarà ancora una volta Voight quello in crisi e tutto per via di un caso che lo riguarderà molto da vicino. Ad andare in onda saranno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021)P.D. 7 torna in onda con tre nuovi episodi a pochi giorni dal maxi crossover che ha portato in prima serata una corsa contro il tempo e contro un virus letale che continuava a mietere vittime. La corsa della serie firmata da Dick Wolf continua e la prossima settimana, venerdì 20, saremo già a metà della stagione e questo significa che i colpi di scena non mancheranno ma ai danni di chi? Ledei nuovi episodi diP.D. 7 rivelano che sarà ancora una voltaquello in crisi e tutto per via di un caso che lo riguarderà molto da vicino. Ad andare in onda saranno ...

