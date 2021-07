Chiara Ferragni e Fedez firmano il Referendum per l’Eutanasia Legale (Di sabato 24 luglio 2021) Il giorno prima di partire per le vacanze, Chiara Ferragni e Fedez firmano, a Milano, il Referendum per l’Eutanasia Legale, aggiungendosi agli oltre 170.000 italiani che fino a oggi hanno sottoscritto l’iniziativa per poter dare al nostro Paese la possibilità di scegliere tra eutanasia legale ed eutanasia clandestina. La coppia ha mostrato ai propri followers il sostegno al Referendum postando su Instagram il momento della firma e dimostrando di prendere, ancora una volta, una posizione netta su una questione che continua a far discutere così come il ddl Zan, che i Ferragnez hanno sposato da subito. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=n0ODepHQPiU&feature=emb_title Leggi su vanityfair (Di sabato 24 luglio 2021) Il giorno prima di partire per le vacanze, Chiara Ferragni e Fedez firmano, a Milano, il Referendum per l’Eutanasia Legale, aggiungendosi agli oltre 170.000 italiani che fino a oggi hanno sottoscritto l’iniziativa per poter dare al nostro Paese la possibilità di scegliere tra eutanasia legale ed eutanasia clandestina. La coppia ha mostrato ai propri followers il sostegno al Referendum postando su Instagram il momento della firma e dimostrando di prendere, ancora una volta, una posizione netta su una questione che continua a far discutere così come il ddl Zan, che i Ferragnez hanno sposato da subito. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=n0ODepHQPiU&feature=emb_title

Advertising

petergomezblog : Eutanasia legale, Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum: “Passo avanti per il nostro Paese, fatelo anche vo… - vogue_italia : Vogliamo un top con le maniche a palloncino ?? - Adnkronos : #Renzi: 'Non mi faccio dare lezioni di politica da Chiara Ferragni'. #DdlZan - Herbert403 : Eutanasia legale, Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum: “Passo avanti per il nostro Paese, fatelo anche vo… - GaiaPe1 : @eugh_ @essereessere Ma infatti, parliamo della stessa Chiara Ferragni che ha brandizzato acqua minerale in bottigliette di plastica -