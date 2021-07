Chi sono i due portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2021: Jessica Rossi e Elia Viviani (Di venerdì 23 luglio 2021) Jessica Rossi ed Elia Viviani sono i portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi, scelti dal presidente del Coni, Malagò, in occasione della Cerimonia d’apertura. Una prima volta assoluta per la nostra Nazione che verrà rappresentata dalla campionessa di tiro a volo e dal ciclista veronese. Per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma oggi, l’Italia sarà rappresentata da due portabandiera: una prima volta assoluta che è stata ufficializzata lo scorso maggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021)ed, scelti dal presidente del Coni, Malagò, in occasione della Cerimonia d’apertura. Una prima volta assoluta per la nostra Nazione che verrà rappresentata dalla campionessa di tiro a volo e dal ciclista veronese. Per la cerimonia di apertura delledi Tokyo 2020 in programma oggi, l’Italia sarà rappresentata da due: una prima volta assoluta che è stata ufficializzata lo scorso maggio ...

