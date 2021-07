Chi è sordo non viene ascoltato: se a discriminare è lo Stato, fa male (Di venerdì 23 luglio 2021) di Dario Papetti Mia moglie è sorda. Tra i 12 e i 13 anni ha avuto una malattia rara, per la quale ha fatto anche la chemioterapia, che gli ha causato una quasi totale perdita dell’udito. In Italia c’è una norma che fa distinzione tra le persone che hanno una sordità documentata prima dei 12 anni (L. 26/5/1970, n.381, L. 20/02/2006, n. 95 e succ. modifiche e integrazioni; Soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato) e chi invece è diventato sordo successivamente. Questa distinzione causa discriminazioni importanti. Infatti la norma richiede che la perdita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) di Dario Papetti Mia moglie è sorda. Tra i 12 e i 13 anni ha avuto una malattia rara, per la quale ha fatto anche la chemioterapia, che gli ha causato una quasi totale perdita dell’udito. In Italia c’è una norma che fa distinzione tra le persone che hanno una sordità documentata prima dei 12 anni (L. 26/5/1970, n.381, L. 20/02/2006, n. 95 e succ. modifiche e integrazioni; Soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il norapprendimento del linguaggio parlato) e chi invece è diventatosuccessivamente. Questa distinzione causa discriminazioni importanti. Infatti la norma richiede che la perdita ...

