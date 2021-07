Chi è Jessica Rossi, la portabandiera italiana a Tokyo 2020 (Di venerdì 23 luglio 2021) La portabandiera italiana alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è Jessica Rossi. La ragazza (nata a Cento il 7 gennaio del 1992) è una tiratrice a volo italiana, vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Londra 2012 nel trap femminile, occasione in cui ha conquistato anche il record del mondo con 99 piattelli colpiti su 100. Ma chi è Jessica Rossi? Scopriamolo insieme. Originaria di Renazzo frazione di Cento, in provincia di Ferrara, Jessica si trasferisce all’età di 4 anni a Crevalcore. Fino ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021) Laalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di. La ragazza (nata a Cento il 7 gennaio del 1992) è una tiratrice a volo, vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Londra 2012 nel trap femminile, occasione in cui ha conquistato anche il record del mondo con 99 piattelli colpiti su 100. Ma chi è? Scopriamolo insieme. Originaria di Renazzo frazione di Cento, in provincia di Ferrara,si trasferisce all’età di 4 anni a Crevalcore. Fino ...

