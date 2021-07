Chi è Elia Viviani | portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 23 luglio 2021) Chi è– Tutto pronto per il via dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che partiranno nonostante le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus. In vista della cerimonia inaugurale, l’Italia avrà i suoi, tra i quali. Si tratta del primo ciclista a essere stato insignito del ruolo diazzurro nella storia L'articolo