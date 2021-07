Chi è Elia Viviani, il portabandiera dell’Italia a Tokyo 2020 (Di venerdì 23 luglio 2021) Chi è Elia Viviani, il portabandiera dell’Italia alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020? Elia (nato a Isola della Scala il 7 febbraio del 1989) è un ciclista su strada e pistard italiano che corre per il team Cofidis. Ha caratteristiche di velocista ed è professionista dal 2010. Nella carriera su strada si è imposto in cinque tappe del Giro d’Italia, una nel 2015 e quattro nel 2018 (oltre alla maglia ciclamino della classifica a punti), in tre tappe della Vuelta a España 2018 e in una tappa al Tour de France 2019. Ha poi vinto l’EuroEyes Cyclassics 2017, ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 luglio 2021) Chi è, ilalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di(nato a Isola della Scala il 7 febbraio del 1989) è un ciclista su strada e pistard italiano che corre per il team Cofidis. Ha caratteristiche di velocista ed è professionista dal 2010. Nella carriera su strada si è imposto in cinque tappe del Giro d’Italia, una nel 2015 e quattro nel 2018 (oltre alla maglia ciclamino della classifica a punti), in tre tappe della Vuelta a España 2018 e in una tappa al Tour de France 2019. Ha poi vinto l’EuroEyes Cyclassics 2017, ...

Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie Chi è Elia Viviani, portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi: Chi è Elia Viviani – Tutto pronto per i… - michela65210839 : @nargillidiluna Ricapitoliamo a lei piaceva Elia con Giuly ma poi Giuly nel 2018 ha scelto monte? È così dice così… - andreastoolbox : Chi è Elena Cecchini, la fidanzata del ciclista Elia Viviani - rolling4tsunder : @R4NPOSVN_ Noi ci daremo sempre per te non sei sola sia io che Elìa facciamo i sederi a striscette a chi ti fa del male - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Chi sono Jessica Rossi e Elia Viviani, i portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo -