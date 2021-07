Chi è Elena Cecchini, la fidanzata del portabandiera e ciclista Elia Viviani (Di venerdì 23 luglio 2021) Elia Viviani è il ciclista veneto che la nazionale italiana ha scelto come portabandiera alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo. Lo sport gli ha regalato soddisfazioni dal punto di vista professionale, ma gli ha permesso anche di incontrare l’amore: da ben 9 anni, infatti, è fidanzato con Elena Cecchini, anche lei ciclista professioni. Elena Cecchini è nata nel 1992 Udine e, proprio come il suo compagno, è una ciclista professionista. Fa parte del Team SD Worx ed è associata al gruppo sportivo delle Fiamme ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021)è ilveneto che la nazionale italiana ha scelto comealla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo. Lo sport gli ha regalato soddisfazioni dal punto di vista professionale, ma gli ha permesso anche di incontrare l’amore: da ben 9 anni, infatti, è fidanzato con, anche leiprofessioni.è nata nel 1992 Udine e, proprio come il suo compagno, è unaprofessionista. Fa parte del Team SD Worx ed è associata al gruppo sportivo delle Fiamme ...

Advertising

_elena_126 : RT @Lines126: e c'hai quel non so che, di chi ha tutti gli occhi su di sé - ell82660252 : RT @Daninseries: È il 2011. Elena è follemente innamorata di Damon ma ancora non lo sa; Blair e Serena hanno litigato e fatto pace nel gir… - sunvflowervol6 : stavo sentendo back to life su alexa e mamma fa 'Elena fai stare zitta alexa così senti me cantare invece di sto za… - andreastoolbox : Chi è Elena Cecchini, la fidanzata del ciclista Elia Viviani - Elena_________1 : Una domanda posta da amica “fragile”: ma chi si è fatto inoculare il siero magico per senso civico e per proteggere… -