Che succede se perdiamo la guerra?

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ma La psicosi dei vaccini, del lasciapassare, spacca gli italiani con la forza del fanatismo politico, gente che si percepiva di sinistra estrema la trovi a fianco della destra più nera nel rifiuto al siero; altri, non meno rabbiosi, esultano se chi non si buca viene trattato come ai tempi delle leggi razziali. Non c’è scampo, la faccenda di sanitario, di scientifico, di intelligente non ha più niente, è infame contrapposizione ideologica; a spanne: chi è novax è di destra, chi provax di sinistra. E le sfumature non sono ammesse, l’esigenza di libertà di chi sceglie in proprio ma non impone niente a nessuno viene archiviata nel modo più rozzo. Sullo sfondo, un significato non espresso, ...