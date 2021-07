Cerimonia d’apertura Olimpiadi Tokyo, il Brasile sfilerà con soli quattro componenti per il rischio Covid (Di venerdì 23 luglio 2021) Ci siamo, le Olimpiadi di Tokyo 2021 si apriranno ufficialmente con la Cerimonia d’apertura in programma quest’oggi alle ore 20.00 giapponesi, le 13.00 italiane. Dal punto di vista squisitamente agonistico, la competizione ha già preso il via con i tornei di softball e di calcio, senza considerare il canottaggio e il tiro con l’arco. Ufficialmente, però, la proclamazione di apertura della rassegna a Cinque Cerchi arriverà nella Cerimonia citata in un contesto un po’ triste, visto che lo stadio sarà desolatamente a porte chiuse per cercare di contenere il rischio contagi. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Ci siamo, ledi2021 si apriranno ufficialmente con lain programma quest’oggi alle ore 20.00 giapponesi, le 13.00 italiane. Dal punto di vista squisitamente agonistico, la competizione ha già preso il via con i tornei di softball e di calcio, senza considerare il canottaggio e il tiro con l’arco. Ufficialmente, però, la proclamazione di apertura della rassegna a Cinque Cerchi arriverà nellacitata in un contesto un po’ triste, visto che lo stadio sarà desolatamente a porte chiuse per cercare di contenere ilcontagi. Il ...

