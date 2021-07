Centri per l’impiego senza impiegati. Maxi flop nelle Regioni di destra. Realizzate solo mille delle 11mila assunzioni previste. Ferme a zero Lombardia, Piemonte, Calabria e altre (Di venerdì 23 luglio 2021) Ormai lo sanno tutti e tutti – da destra al centro a sinistra fino allo stesso Movimento cinque stelle – non fanno che ripeterlo: il Reddito di cittadinanza ha funzionato solo a metà perché sul fronte delle politiche attive i Centri per l’impiego non sono mai decollati come avrebbe voluto l’allora ministro del Lavoro Luigi Di Maio. È vero. Quel che pochi sanno, però, che la responsabilità, numeri alla mano, è delle Regioni. E, in gran parte, proprio di quelle Regioni guidate nella stragrande maggioranza dei casi da giunte di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 luglio 2021) Ormai lo sanno tutti e tutti – daal centro a sinistra fino allo stesso Movimento cinque stelle – non fanno che ripeterlo: il Reddito di cittadinanza ha funzionatoa metà perché sul frontepolitiche attive ipernon sono mai decollati come avrebbe voluto l’allora ministro del Lavoro Luigi Di Maio. È vero. Quel che pochi sanno, però, che la responsabilità, numeri alla mano, è. E, in gran parte, proprio di quelleguidate nella stragrande maggioranza dei casi da giunte di ...

TeresaBellanova : Sono 27 i progetti pugliesi di riqualificazione e rigenerazione urbana meritevoli di finanziamento per il Programma… - rtl1025 : ?? L'obbligatorietà del #greenpass sarà estesa per l'accesso ai ristoranti al chiuso, spettacoli nell'aperto, centri… - emergency_ong : Oggi si vota. La scelta è semplice: violenze e torture o il rispetto dei diritti e della vita. Non ci sono vie di… - Webmartetv : Sicilia | Centri comunali di raccolta, la Regione ne finanzia trenta - - ComuneParma : GRAZIE A FONDI MINISTERIALE SCORRONO LE GRADUATORIE PER CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI La possibilità di iscrivere il/le… -