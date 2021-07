"Ce la ricordiamo solo per la foto delle scarpe sul tavolo". Renzi umilia l'alleata Dadone: "Il suo unico gesto politico" | Video (Di venerdì 23 luglio 2021) Matteo Renzi, ospite a In Onda il talk di La7 condotto da Conchita De Gregorio e David Parenzo, analizza l'attuale situazione politica e in particolare le manovre politiche dell'M5S. In particolare sulla giustizia l'ex premier ha detto che, "i 5 stelle sono ambigui. Hanno detto che avrebbero cambiato la riforma Cartabia tornando a quella dello scienziato-Dj Bonafede e rischiano di non farlo perché c'è la fiducia", ha spiegato ironicamente Renzi. "I 5 stelle si sgonfieranno ulteriormente su questo. Se decidono di uscire dal governo sulla giustizia, dando corpo alle parole della Dadone che io ricordo solo per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Matteo, ospite a In Onda il talk di La7 condotto da Conchita De Gregorio e David Parenzo, analizza l'attuale situazione politica e in particolare le manovre politiche dell'M5S. In particolare sulla giustizia l'ex premier ha detto che, "i 5 stelle sono ambigui. Hanno detto che avrebbero cambiato la riforma Cartabia tornando a quella dello scienziato-Dj Bonafede e rischiano di non farlo perché c'è la fiducia", ha spiegato ironicamente. "I 5 stelle si sgonfieranno ulteriormente su questo. Se decidono di uscire dal governo sulla giustizia, dando corpo alle parole dellache io ricordoper ...

