Caso Tobini | legale madre | “Troppe contraddizioni”

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Davidè stato da molti dimenticato. Ci sono due Procure che indagano, quella ordinaria e quella militare. Ci aspettiamo che venga fatta luce su quanto accaduto in quella trincea in Afghanistan”. L’avvocato Paolo Pirani è ildi Annarita Lo Mastro, ladel caporalmaggiore David, ucciso in Afghanstian il 25 luglio di dieci anni fa. “Tra due giorni è il decimo anniversario e ancora aspettiamo giustizia”. Ilha fatto opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura di Roma. Adesso si attende la decisione del gip che deve sciogliere la riserva. Ma ad indagare è anche ...

SardiniaPost

...delperché 'dalle ulteriori attività di indagini effettuate non vi sono elementi vhe possano permettere in maniera univoca una ricostruzione del fatto che ha portato la morte di David'.Sono trascorsi dieci anni dall'uccisione del caporalmaggiore David, il parà della Folgore ... La Procura ordinaria, con il pm Sergio Colaiocco, lo stesso che si occupa delRegeni e del ...(Adnkronos) – In dieci anni sono stati tanti i non detti, i misteri. Come quello della lettera scomparsa. Una missiva scritta dal giovane parà alla madre ma che non le è mai stata consegnata, nonostan ...“David Tobini è stato da molti dimenticato. Ci sono due Procure che indagano, quella ordinaria e quella militare. Ci aspettiamo che venga fatta luce su quanto accaduto in quella trincea in Afghanistan ...