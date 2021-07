Caso parà Tobini | legale madre | ' troppe contraddizioni | servono più esami su elmetto' ** 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Intanto la famiglia attende la decisione del gip che si è riservato. "Cosa ci aspettiamo? - conclude l'avvocato all'Adnkronos - Una delle poche volte che mi capita di attendere cosi tanto per un procedimento in riserva mi fa pensare che c'è una lettura e una attenzione particolare per il fascicolo. Io mi attendo che il gip accolga le richieste che noi abbiamo fatto, significa non lasciare dubbi che altrimenti rimarrebbero irrisolti". "Mi aspetto che un giudice attento, che legge tutti i passaggi, non possa non accogliere l'opposizione all'archiviazione, anche per evitare che ci sia un altro caso". "La mamma di David cerca delle risposte a quelle che ...