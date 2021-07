Caso Palamara | ex pg Cassazione Riccardo Fuzio assolto a Perugia

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il gup dihal’ex procuratore generale delladall’accusa di rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio nell’ambito di uno dei filoni d’inchiesta che coinvolgono Luca. Il processo a suo carico si è svolto con il rito abbreviato.ha sempre rivendicato la correttezza del suo operato. “Ringrazio i miei avvocati e lo studio di Grazia Volo” si è limitato a dire all’uscita dall’aula l’ex pg della. Rinviati a giudizio per corruzione l’ex consigliere del Csm Lucae ...

E' necessario iniziare un processo di riforma radicale della magistratura dopo le inquietanti vicende del- precisa la nota, firmata dal commissario cittadino per le elezioni Patrizio ...I quesiti referendari che Fratelli d'Italia sostiene sono 4: QUESITO N.1 'RIFORMA DEL CSM' Il 'ha portato alla luce i guasti del sistema delle 'correnti' nella Magistratura. Il primo ...Luca Palamara va a processo. Per l’ex consigliere del Csm il gup di Perugia Piercarlo Frabotta ha disposto il rinvio a giudizio nel filone principale dell’inchiesta per corruzione fissando il processo ...Il gup di Perugia ha assolto l’ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio dall’accusa di rivelazione e utilizzazione di segreto d’ufficio nell’ambito di uno dei filoni d’inchiesta che coi ...