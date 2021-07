Casali del Manco (CS).Il Bilancio Partecipativo Strumento per Migliorare la Qualità degli Interventi della Pubblica Amministrazione Locale. (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Bilancio Partecipativo è uno Strumento per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, e in particolare, al Bilancio preventivo dell’ente cioè alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall’Amministrazione. Si può parlare di Bilancio Partecipativo quando su un territorio viene praticato un percorso di dialogo sociale che tocca il ‘cuore’ economico/finanziario dell’Amministrazione, puntando a costruire forti legami ‘verticali’ tra istituzioni ed abitanti, e contemporaneamente solidi legami ‘orizzontali’ ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilè unoper promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, e in particolare, alpreventivo dell’ente cioè alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall’. Si può parlare diquando su un territorio viene praticato un percorso di dialogo sociale che tocca il ‘cuore’ economico/finanziario dell’, puntando a costruire forti legami ‘verticali’ tra istituzioni ed abitanti, e contemporaneamente solidi legami ‘orizzontali’ ...

