Capri | chi era Emanuele Melillo | dall’impegno con Fratelli d’Italia al volontariato nella Croce Rossa

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 luglio 2021) Una cosa è certa:non ha sbagliato per distrazione o incapacità, ma per un malore. Un infarto, forse. “Prima che il bus si andasse a schiantare l’abbiamo visto scuotere il capo, come se stesse male”, ha raccontato un testimone. Il giorno dopo il tragico incidente di, che ha visto protagonista e vittima, purtroppo, il giovane napoletano, è spuntato anche un video a documentare il volo del mezzo dal parapetto., il video inedito dell’incidente LEGGI ANCHE "Green pass" obbligatorio, la Meloni a muso duro contro Draghi: «Da lui parole di ...