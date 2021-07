Caos procure, Palamara rinviato a giudizio per corruzione (Di venerdì 23 luglio 2021) Luca Palamara va a processo. Per l’ex consigliere del Csm il gup di Perugia Piercarlo Frabotta ha disposto il rinvio a giudizio nel filone principale dell’inchiesta per corruzione fissando il processo per il 15 novembre prossimo davanti al primo collegio del Tribunale. Insieme a Palamara andrà a giudizio per concorso nel reato di corruzione per l’esercizio delle funzioni anche Adele Attisani. Il giudice dell’udienza preliminare ha accolto, inoltre, la richiesta di patteggiamento a un anno a sei mesi per l’imprenditore Fabrizio Centofanti, che a giugno ha reso dichiarazioni spontanee ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Lucava a processo. Per l’ex consigliere del Csm il gup di Perugia Piercarlo Frabotta ha disposto il rinvio anel filone principale dell’inchiesta perfissando il processo per il 15 novembre prossimo davanti al primo collegio del Tribunale. Insieme aandrà aper concorso nel reato diper l’esercizio delle funzioni anche Adele Attisani. Il giudice dell’udienza preliminare ha accolto, inoltre, la richiesta di patteggiamento a un anno a sei mesi per l’imprenditore Fabrizio Centofanti, che a giugno ha reso dichiarazioni spontanee ai ...

