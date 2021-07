Canzoni che navigano. Così la musica d'autore arriva a "Porto Rubino" (Di venerdì 23 luglio 2021) Al festival di Renzo Rubino gli show "unici" di Bennato, Capossela, Michielin e Mahmood. In tre anni è diventato uno degli eventi clou dell'estate musicale. La terza edizione diventerà un film Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 luglio 2021) Al festival di Renzogli show "unici" di Bennato, Capossela, Michielin e Mahmood. In tre anni è diventato uno degli eventi clou dell'estatele. La terza edizione diventerà un film

Ultime Notizie dalla rete : Canzoni che Jury Chechi: "Vi svelerò i segreti delle Olimpiadi" Poi non mi perderò di certo i velocisti come Tortu e Jacobs e la loro staffetta 4x100, che è da sempre una mia passione. Mi dispiace per la saltatrice in lungo Larissa Iapichino ( figlia di Fiona May,...

√ Umberto Tozzi, la storia di 'Gli altri siamo noi' Tozzi, che si definisce un pioniere delle canzoni d'amore, fuori dal lavoro da qualche anno, ha avvertito l'esigenza di cambiare, la voglia di denunciare quello che vedi intorno a te. Adesso è venuto ...

Canzoni che navigano. Così la musica d'autore arriva a "Porto Rubino" ilGiornale.it Il tema del video è più lieve della realtà che lascia intravedere In un post su Facebook del 5 luglio ( bit.ly/2UvJKgG ) i "Mienmiuaif", giovane e creativa coppia di musicisti cattolici, scrivono che le pagine social sono per loro «un laborator ...

Auguri a Edoardo Bennato: riascoltiamolo al "Festivalbar" nel 1989 Buon compleanno a Edoardo Bennato, nato a Napoli il 23 luglio 1946, che oggi compie 75 anni. Considerato uno dei più grandi rocker italiani, è stato il primo a riempire lo stadio di San Siro con più d ...

