Cantiere sul ponte di via Zanica, torna il doppio senso di marcia. Lavori alle fasi conclusive (Di venerdì 23 luglio 2021) Si chiuderà entro breve il Cantiere per la messa in sicurezza e il consolidamento del ponte di via Zanica. Lavori ancora in corso invece sul ponte di via San Bernardino: l’intervento si concluderà il 21 agosto. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 luglio 2021) Si chiuderà entro breve ilper la messa in sicurezza e il consolidamento deldi viaancora in corso invece suldi via San Bernardino: l’intervento si concluderà il 21 agosto.

Ultime Notizie dalla rete : Cantiere sul Jeep Wrangler: la concorrenza del Bronco le farà molto bene ' Ci sono molte cose in arrivo che sono in cantiere. Manterremo la nostra posizione di Rebel ...futuristiche per il SUV Nella clip possiamo vedere una particolare Jeep Wrangler con il logo Freedom sul ...

Lavori stradali in città, l'Acus chiede maggiore coordinazione ... nella situazione attuale basta anche un cantiere semplice e dalle modeste dimensioni per ... Senza contare i continui interventi anche sul tratto autostradale comasco della A9. Tema viabilistico caro ...

San Martino Spino, ponte deteriorato Al via il cantiere il Resto del Carlino VIDEO/ Ponte ciclabile sul lungofiume, partiti i lavori di puntellamento TERAMO – Possono finalmente partire i lavori di puntellamento del ponte in legno lamellare ciclopedonale sul percorso del lungofiume Vezzola all’Acquaviva. Il cantiere è in allestimento e gli interven ...

Cede la roggia, lunghissime code per la Quinzanese chiusa a metà Saranno giorni particolarmente complicati per gli automobilisti che percorreranno la sp IX Quinzanese. A causa di un cedimento dell’argine della roggia Garzetta, sul territorio di Flero, la Provincia ...

