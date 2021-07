Canottaggio | Olimpiadi Tokyo | nuovo programma per il weekend Previsto maltempo per lunedì

(Di venerdì 23 luglio 2021) Cambia ilper quanto riguarda ilalledi2021. Per26 luglio è infatti prevista una forte perturbazione e sono annunciate pioggia, vento forte e raffiche al Sea Forest Waterway nella baia della capitale giapponese. Proprio per questo motivo, le semifinali di singolo e doppio di coppia (per entrambe i sessi) sono state anticipate a domenica 25 luglio insieme al ripescaggio del quattro di coppia maschile e femminile. A domani, invece, sono state anticipate le batterie degli otto maschili e femminili, previste originariamente per domenica. Le gare inizieranno alle ...

Cambia il programma per quanto riguarda il canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Per lunedì 26 luglio è infatti prevista una forte perturbazione e sono annunciate pioggia, vento forte e raffiche a ...L'Italia guarda con grandi ambizioni alle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri sognano di ritoccare il record di 36 medaglie dell'edizione casalinga di Roma 1960. Non sarà facile, ma la qualità della spedi ...