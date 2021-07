Camorra, nuova condanna per il boss Antonio Mennetta (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dodici anni ad Antonio Mennetta, ritenuto a capo del cosiddetto gruppo camorristico dei “Girati” di Scampia, e 8 anni e 8 mesi alla madre, Annunziata Petriccione, al termine del processo celebrato davanti al Gup di Napoli Vincenzo Caputo sulle infiltrazioni della Camorra nel business delle sanificazioni anti covid. La condanna nei confronti del boss, per effetto dell’unificazione, è stata riformulata dal giudice in 4 anni e 8 mesi. Mennetta e la madre vennero arrestati nel maggio 2020 insieme con Gianluca Sperindio (oggi condannato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dodici anni ad, ritenuto a capo del cosiddetto gruppo camorristico dei “Girati” di Scampia, e 8 anni e 8 mesi alla madre, Annunziata Petriccione, al termine del processo celebrato davanti al Gup di Napoli Vincenzo Caputo sulle infiltrazioni dellanel business delle sanificazioni anti covid. Lanei confronti del, per effetto dell’unificazione, è stata riformulata dal giudice in 4 anni e 8 mesi.e la madre vennero arrestati nel maggio 2020 insieme con Gianluca Sperindio (oggito ...

Advertising

007Vincentxxx : RT @mattinodinapoli: Camorra, nuova condanna per il boss Mennetta per il business delle sanificazioni anti-Covid - mattinodinapoli : Camorra, nuova condanna per il boss Mennetta per il business delle sanificazioni anti-Covid - anteprima24 : ** #Camorra, nuova #Condanna per il #Boss Antonio #Mennetta ** - gianmarcoprete : @SpiritoSfranto La mafia foggiana aka nuova camorra organizzata è nata perché i cammoristi campani si sono letteral… -