Calciomercato Venezia, Caldara sempre più vicino: cosa manca (Di venerdì 23 luglio 2021) Caldara, dopo l'incontro avvenuto oggi in sede tra Milan e Venezia, è vicinissimo ai lagunari: da risolvere il nodo ingaggio Mattia Caldara ad un passo dal Venezia: è questa l'indiscrezione lanciata da Daniele Longo, secondo il quale il difensore, tornato al Milan dopo i diciotto mesi di prestito all'Atalanta, conoscerà il proprio futuro nel giro di una settimana. Poggi, DS dei lagunari neopromossi, lo ha chiesto in prestito, trovando l'ok del ragazzo alla formula in questione. Da sciogliere rimane il nodo dell'ingaggio: Caldara infatti guadagna al Milan 2 milioni di euro netti, una cifra troppo alta per ...

