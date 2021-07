Calciomercato Torino, Meite vola in Portogallo | UFFICIALE al Benfica (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Torino cede Meite al Benfica in questa sessione di Calciomercato. Il club comunica l’ufficialità dell’operazione attraverso i suoi canali ufficiali. Il Calciomercato del Torino si movimenta con la cessione… L'articolo Calciomercato Torino, Meite vola in Portogallo UFFICIALE al Benfica è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilcedealin questa sessione di. Il club comunica l’ufficialità dell’operazione attraverso i suoi canali ufficiali. Ildelsi movimenta con la cessione… L'articoloinalè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino, è UFFICIALE la cessione di Meite ...a titolo definitivoPer avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! La notizia nell'aria da giorni ora è ufficiale: Meite lascia il Torino a ...

Juve - Atalanta: si lavora su due nomi Commenta per primo Juventus e Atalanta stanno lavorando a due trattative per due giocatori che potrebbero viaggiare da Torino in direzione Bergamo. E' molto avviata la discussione per il terzino Frabotta, mentre è più complicata quella che porta a Merih Demiral.

Calciomercato Torino, proposto Enis Bardhi del Levante: i granata ci pensano Toro News “Qui il calcio mi aiuta più dell’italiano”. Alex Berenguer Ha giocato per tre stagioni con il Torino in serie A "È stata una bellissima esperienza. Sono cresciuto come giocatore e come persona. Sono ...

Torino, Meité va al Benfica: l'affare è ufficiale. Cairo incassa 7 milioni Il Torino ha comunicato la cessione di Soualiho Meité al Benfica. Urbano Cairo incassa una cifra pari a sette milioni di euro. Soualiho Meïté lascia il Torino. Il centrocampista, 27 anni, si ...

