DiMarzio : #Benfica, ufficializzato l'arrivo di Meité dal #Torino - DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, c'è l'accordo con il #Torino per il trasferimento di #Meite - mirkocalemme : I test medici di questi giorni certificano che la calcificazione di #Arthur non è più attiva e che, quindi, l'opera… - sportli26181512 : Calciomercato Torino, ceduto Meite al Benfica: Il centrocampista vestirà la maglia biancorossa… - Cucciolina96251 : RT @spaziocalcio: UFFICIALE: Meïté lascia il #Torino e la #SerieA, ha firmato col #SLBenfica #calciomercato -

- Il, in un comunicato, ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Soualinho Meite . Il giocatore si è trasferito al Benfica ; ecco la nota del club: "IlFootball Club comunica di aver ceduto allo Sport Lisboa e Benfica , a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Soualiho Meite . Tutto ilsaluta Soualiho e ...Ma dicevamo di Gosens: difficile che in questo scenario il nazionale tedesco prenda il treno per, quando ai binari accanto ne passano altri cinque per Barcellona, Madrid e mezza Europa. Per ...Ora è ufficiale: Soualiho Meite è un nuovo giocatore del Benfica. Il centrocampista francese saluta il Torino a titolo definitivo e firma con il club portoghese un contratto sino al 2026. Le cifre del ...Il club portoghese ha annunciato l'acquisto del centrocampista francese dalla società granata Soualiho Meité è un nuovo giocatore del Benfica. Ad annunciarlo è stata la stessa società portoghese attra ...