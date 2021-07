CALCIOMERCATO SERIE A: Atalanta su Demiral, Sarri rivuole Callejon (Di venerdì 23 luglio 2021) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus, Inter, Napoli e altre big di SERIE A oggi, 23/07/2021 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 luglio 2021) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus, Inter, Napoli e altre big diA oggi, 23/07/2021

Advertising

SkySport : Roma, Rui Patricio si presenta: 'Orgoglioso della chiamata di Mourinho. Qui per vincere' #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Taranto vicino a #Granata della #Cavese. #Triestina idee di mercato con la #Roma. Queste… - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - ForzaPalermoIT : Chi è Giuseppe #Fella, il nuovo acquisto del #Palermo #Calciomercato #PalermoFC #palermocalcio #SerieC #gironeC - aylaf__ : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il #Milan per C… -

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO SERIE Calciomercato Serie C, Pescara: arriva Pompetti PESCARA - Il Pescara , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Matteo Pompetti , centrocampista del 2000 proveniente dall' Inter . Ecco il comunicato del club: "La Delfino Pescara 1936 ...

Calciomercato Serie C, Piacenza: ecco Bobb PIACENZA - Il Piacenza , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo di Yusupha Bobb . Di seguito il comunicato societario in cui si apprende la notizia della riuscita dell'operazione portata a termine ...

Calciomercato Serie C, Pro Sesto: ecco Gianelli e Bagheria Corriere dello Sport Benfica, ufficiale l'acquisto di Meité dal Torino Il club portoghese ha annunciato l'acquisto del centrocampista francese dalla società granata Soualiho Meité è un nuovo giocatore del Benfica. Ad annunciarlo è stata la stessa società portoghese attra ...

Dalla Roma in arrivo una doppia rescissione che potrebbe creare un’occasione importante per i club di Serie B Dalla Roma in arrivo una doppia rescissione che potrebbe creare un’occasione importante per i club di Serie B. Stadio Olimpico di Roma © . La Roma sta programmando ...

PESCARA - Il Pescara , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Matteo Pompetti , centrocampista del 2000 proveniente dall' Inter . Ecco il comunicato del club: "La Delfino Pescara 1936 ...PIACENZA - Il Piacenza , in una nota, ha ufficializzato l'arrivo di Yusupha Bobb . Di seguito il comunicato societario in cui si apprende la notizia della riuscita dell'operazione portata a termine ...Il club portoghese ha annunciato l'acquisto del centrocampista francese dalla società granata Soualiho Meité è un nuovo giocatore del Benfica. Ad annunciarlo è stata la stessa società portoghese attra ...Dalla Roma in arrivo una doppia rescissione che potrebbe creare un’occasione importante per i club di Serie B. Stadio Olimpico di Roma © . La Roma sta programmando ...