Calciomercato Roma, nome nuovo per l’attacco: sondato Sardar Azmoun (Di venerdì 23 luglio 2021) Continua a lavorare sul mercato la Roma di Jose Mourinho: i giallorossi sondando un nome nuovo per l’attacco nome nuovo per l’attacco della Roma che starebbe pensando ad una punta di grande talento. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi sarebbero sulle tracce di Sardar Azmoun, vicino al Napoli la scorsa estate. La Roma ha già intrecciato alcuni contatti con lo Zenit San Pietroburgo anche se c’è da battere la concorrenza del Bayer Leverkusen che mette sul piatto 18 milioni di euro in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Continua a lavorare sul mercato ladi Jose Mourinho: i giallorossi sondando unperperdellache starebbe pensando ad una punta di grande talento. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi sarebbero sulle tracce di, vicino al Napoli la scorsa estate. Laha già intrecciato alcuni contatti con lo Zenit San Pietroburgo anche se c’è da battere la concorrenza del Bayer Leverkusen che mette sul piatto 18 milioni di euro in ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | #Azmoun primo nome per l'attacco di Mourinho, ma la trattativa non è semplice: il punto - DiMarzio : L'#ASRoma punta a risolvere tutto entro 48 ore - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Taranto vicino a #Granata della #Cavese. #Triestina idee di mercato con la #Roma. Queste… - YBah96 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Roma | #Azmoun primo nome per l'attacco di Mourinho, ma la trattativa non è semplice: il punto https://t.co… - fedesa28 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Roma | #Azmoun primo nome per l'attacco di Mourinho, ma la trattativa non è semplice: il punto https://t.co… -