Calciomercato | Pochettino rinnova con il Psg | UFFICIALE

Advertising

Cucciolina96251 : RT @enzolampard: UFFICIALE: Mauricio #Pochettino rinnova fino al 2023 con il #PSG #Calciomercato - NMercato24 : UFFICIALE: Pochettino al PSG fino al 2023. #calciomercato #23luglio - enzolampard : UFFICIALE: Mauricio #Pochettino rinnova fino al 2023 con il #PSG #Calciomercato - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Il PSG rinnova il contratto di Pochettino e il suo staff - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #PSG, fiducia a #Pochettino e al suo staff ?? La firma sul rinnovo #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Pochettino

...in anticipo dalle vacanze e subito ha avuto un breve incontro con il tecnico Mauricio. ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE ...Commenta per primo Il Paris Saint - Germain comunica , attraverso i propri canali ufficiali, il rinnovo di contratto fino a giugno 2023 dell'allenatore MauricioMbappé vuole il Real Madrid. L'intreccio di mercato fra Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé prosegue. Secondo As, l'attaccante francese è infatti rientrato dalle vacanze e si sta ...PARIGI (FRANCIA) - È ufficiale: Pochettino rinnova con il Psg fino al 2023. L'annuncio arriva anche sul sito del club: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Mauricio Pochettino e il suo st ...