Calciomercato Napoli | Koulibaly può partire | ecco quanto costa

(Di venerdì 23 luglio 2021) Per gli azzurri Kalidounon è più intoccabile. ADL apre alla cessione:vuole incassare Il Paris Saint Germain non ha alcuna intenzione di fermarsi sul mercato e, anzi, vuole essere sempre più protagonista. Il club parigino, dopo l’arrivo di Sergio Ramos, è pronto a puntellare nuovamente il reparto difensivo e, per farlo, segue attentamente la situazione di Kalidou. Il centrale senegalese, per il, non è più intoccabile come un tempo. Aurelio De Laurentiis, secondoriferito da Il Roma, è pronto a cedere il senegalese per una cifra intorno ...

CalcioNapoli1926.it

Il fatto che l'uruguaiano exmantenga questo numero è un segnale chiaro circa la sua permanenza ai 'Red Devils', ma anche che non ci sono davvero possibilità che Ronaldo, cioè CR7 (un marchio, ...Difficilmente sostituibile a un mese dalla fine del, Koulibaly ( 30 anni e in ... ADL), è destinato a restare ancora a. Per mostrare ancora una volta sostanza e strapotere fisico ...Il calciomercato è in corso, ma le strategie di molte società ... Per l'esterno offensivo, che veniva dato come obiettivo di mercato di Napoli e Fiorentina, al momento sarebbe invece tutto fermo. A ...News Calcio. Lorenzo Insigne rinnova? Per ora no, ma un passettino in avanti verso un prolungamento del contratto nelle ultime ore il Napoli pare averlo fatto.