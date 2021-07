Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo? (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe continuando a lavorare per Kaio Jorge del Santos, ma la trattativa sarebbe in una fase di stallo. I rossoneri sono i più attivi sul Calciomercato ma la trattativa avrebbe subito una frenata. Il motivo è molto semplice: il club brasiliano continua a chiedere almeno 10mln di euro, mentre i rossoneri sarebbero fermi a 6, bonus compresi. Occhio, però, alla Juventus: i bianconeri avrebbero chiesto informazioni all’entourage del brasiliano e starebbero osservando la situazione. Potrebbe anche interessarti: Calciomercato Bologna, il colpo per ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, ilstarebbe continuando a lavorare per Kaio Jorge del Santos, ma la trattativa sarebbe in una fase di stallo. I rossoneri sono i più attivi sulma la trattativa avrebbe subito una frenata. Il motivo è molto semplice: il club brasiliano continua a chiedere almeno 10mln di euro, mentre i rossoneri sarebbero fermi a 6, bonus compresi. Occhio, però, alla Juventus: i bianconeri avrebbero chiesto informazioni all’entourage del brasiliano e starebbero osservando la situazione. Potrebbe anche interessarti:Bologna, il colpo per ...

