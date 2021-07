Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: c’è la data dell’incontro (Di venerdì 23 luglio 2021) Importanti aggiornamenti sul Rinnovo di contratto di Franck Kessié con il Milan. Fissato l'incontro con l'agente del centrocampista Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 luglio 2021) Importanti aggiornamenti suldi contratto di Franckcon il. Fissato l'incontro con l'agente del centrocampista

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - Gazzetta_it : Dribbling, scatti e un bel sinistro: chi è Tete e perché può servire al #Milan - DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - abdo_massa : RT @86_longo: ?? Come anticipato nella “Soffiata di Cm” di 4 giorni fa, il #Milan è a conoscenza dell’interesse della #Juventus (ancora ness… - Giacomobacci2 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – Colpo in prospettiva: arriva il giovane #Ferroni #ACMilan #Milan #SempreMilan -