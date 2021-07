Calciomercato Milan, oltre a Caldara il Venezia punta Conti (Di venerdì 23 luglio 2021) I lagunari in cerca di rinforzi per la permanenza in Serie A. oltre a Caldara, piace anche l’altro Milanista Conti Il Venezia fa la spesa in casa Milan. A riportarlo è Tuttosport, che evidenzia ancora una volta l’interesse dei lagunari nei confronti di Mattia Caldara, ormai fuori dal progetto tecnico del club rossonero. Ma il 27enne non è il solo Milanista sul taccuino della società veneta. Infatti piace, e non poco, anche l’altro ex atalantino Andrea Conti, che a Milano ha vissuto un’esperienza tra più ombre che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) I lagunari in cerca di rinforzi per la permanenza in Serie A., piace anche l’altroistaIlfa la spesa in casa. A riportarlo è Tuttosport, che evidenzia ancora una volta l’interesse dei lagunari nei confronti di Mattia, ormai fuori dal progetto tecnico del club rossonero. Ma il 27enne non è il soloista sul taccuino della società veneta. Infatti piace, e non poco, anche l’altro ex atalantino Andrea, che ao ha vissuto un’esperienza tra più ombre che ...

Advertising

Gazzetta_it : Dribbling, scatti e un bel sinistro: chi è Tete e perché può servire al #Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - jrbasket2015 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il #Milan per C… - zazoomblog : Calciomercato Milan top news: le ultime su Colombo Caldara e Kessié - #Calciomercato #Milan #news: #ultime… -