Calciomercato: Mancity. Kane via da Londra per 185 milioni di euro (Di venerdì 23 luglio 2021) Daniel Levy ha dato il via libera alla cessione dell'attaccante Londra (INGHILTERRA) - Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha dato il via libera al trasferimento di a Harry Kane. L'attaccante del ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Daniel Levy ha dato il via libera alla cessione dell'attaccante(INGHILTERRA) - Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha dato il via libera al trasferimento di a Harry. L'attaccante del ...

Advertising

ParisioGiovanni : Ecco perché #Conte non è andato al #Tottenham…. W il FPF: 185mln e 400 mila sterline a settimana #Calciomercato… - Phylo13 : RT @CalcioPillole: C di Calciomercato, il punto di Federico Draghetti 22/07/2021 - Per #Dybala pronto il rinnovo, #Griezmann interessa al #… - Antofer94_ : RT @CalcioPillole: C di Calciomercato, il punto di Federico Draghetti 22/07/2021 - Per #Dybala pronto il rinnovo, #Griezmann interessa al #… - CalcioPillole : C di Calciomercato, il punto di Federico Draghetti 22/07/2021 - Per #Dybala pronto il rinnovo, #Griezmann interessa… - CalcioPillole : C di Calciomercato, il punto di @fedraghetti . Pronto il rinnovo per Dybala, Griezmann interessa al Man City mentr… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Mancity Calciomercato: Mancity. Kane via da Londra per 185 milioni di euro Daniel Levy ha dato il via libera alla cessione dell'attaccante LONDRA (INGHILTERRA) - Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha dato il via libera al trasferimento di a Harry Kane. L'attaccante del ...

Duello ManCity - Real Madrid per Lewandowski Manchester City su Robert Lewandowski. Questa l'indiscrezione rilanciata dal Daily Mail, secondo la quale il club inglese vorrebbe puntare forte sul centravanti polacco in forza al Bayern Monaco che ...

Calciomercato: Mancity. Kane via da Londra per 185 milioni di euro Tiscali.it Calciomercato Roma, niente giallorossi | Conferma sul futuro in Premier League I giallorossi stanno cercando sul calciomerato il proflilo richiesto da José Mourinho. La trattativa però è difficilissima. Tiago Pinto. Urge un nuovo terzino sinistro. Nella g ...

Manchester City, svelate le nuove maglie per la stagione 2021-2022 La maglia Home è completata da shorts sky blue e calze per completare il look. “Testimoniare quel momento è qualcosa che non dimenticherò mai. ?? ?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester Cit ...

Daniel Levy ha dato il via libera alla cessione dell'attaccante LONDRA (INGHILTERRA) - Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha dato il via libera al trasferimento di a Harry Kane. L'attaccante del ...Manchester City su Robert Lewandowski. Questa l'indiscrezione rilanciata dal Daily Mail, secondo la quale il club inglese vorrebbe puntare forte sul centravanti polacco in forza al Bayern Monaco che ...I giallorossi stanno cercando sul calciomerato il proflilo richiesto da José Mourinho. La trattativa però è difficilissima. Tiago Pinto. Urge un nuovo terzino sinistro. Nella g ...La maglia Home è completata da shorts sky blue e calze per completare il look. “Testimoniare quel momento è qualcosa che non dimenticherò mai. ?? ?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester Cit ...