Calciomercato Lazio, Tare guarda in casa Fiorentina per il difensore (Di venerdì 23 luglio 2021) Il ds della Lazio Igli Tare è attivo sul mercato. Per rinforzare la difesa è pronto l’assalto al centrale dei viola La Lazio è concentrato nel rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri: nonostante la grande attenzione rivolta agli esterni offensivi, con Brandt in prima linea dopo l’arrivo di Felipe Anderson, Tare è al corrente del fatto che anche il reparto dei centrali difensivi dovrà essere rinforzato. A tal proposito, come riporta il quotidiano La Nazione, negli scorsi giorni ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo dei biancocelesti con la Fiorentina per German Pezzella, capitano della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Il ds dellaIgliè attivo sul mercato. Per rinforzare la difesa è pronto l’assalto al centrale dei viola Laè concentrato nel rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri: nonostante la grande attenzione rivolta agli esterni offensivi, con Brandt in prima linea dopo l’arrivo di Felipe Anderson,è al corrente del fatto che anche il reparto dei centrali difensivi dovrà essere rinforzato. A tal proposito, come riporta il quotidiano La Nazione, negli scorsi giorni ci sarebbe stato un sondaggio esplorativo dei biancocelesti con laper German Pezzella, capitano della ...

Advertising

calciomercatoit : ?? #Lazio, il futuro di #LuisAlberto resta argomento scottante: 'Ha deciso di andarsene e vuole il #Milan' - Cucciolina96251 : RT @Alex_Piace: Con il cambio di guida tecnica alla #Lazio, #Parisi esce dai radar. Rimane un' opzione per il #Napoli #LBDV #Calciomercato - Alex_Piace : Con il cambio di guida tecnica alla #Lazio, #Parisi esce dai radar. Rimane un' opzione per il #Napoli #LBDV… - Cucciolina96251 : RT @CalcioPillole: Il #calciomercato live su CIP La #Lazio chiama la #Fiorentina per Callejon. La #Juventus pensa a Bakayoko che piace anc… - Cucciolina96251 : RT @violanews: #Callejon alla ribalta, con #Italiano è cambiato l’orizzonte. La #Fiorentina pensa di tenerlo #Calciomercato #Lazio https:… -