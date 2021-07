Calciomercato, la Fiorentina tenta il colpo da novanta per l’attacco (Di venerdì 23 luglio 2021) Non solo Nico Gonzalez: il Calciomercato della Fiorentina, infatti, è pronto ad infiammarsi e a regalare altri colpi a Vincenzo Italiano, neo tecnico viola. Il club gigliato vorrebbe prendere un altro esterno dal regalare al proprio allenatore e nel mirino sarebbe finito un grande talento del Lille. La viola, infatti, avrebbe allacciato i contatti – come riportato da Tuttomercatoweb – con l’entourage di Jonathan Ikoné, esterno classe ’98, che piace anche a Milan e Borussia Dortmund. Calciomercato, LA Fiorentina tenta IL COLPACCIO Ikoné è finito dei radar di tanti top club europei dopo la ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 luglio 2021) Non solo Nico Gonzalez: ildella, infatti, è pronto ad infiammarsi e a regalare altri colpi a Vincenzo Italiano, neo tecnico viola. Il club gigliato vorrebbe prendere un altro esterno dal regalare al proprio allenatore e nel mirino sarebbe finito un grande talento del Lille. La viola, infatti, avrebbe allacciato i contatti – come riportato da Tuttomercatoweb – con l’entourage di Jonathan Ikoné, esterno classe ’98, che piace anche a Milan e Borussia Dortmund., LAIL COLPACCIO Ikoné è finito dei radar di tanti top club europei dopo la ...

