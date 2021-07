Calciomercato Juventus, Kane al City può liberare un attaccante (Di venerdì 23 luglio 2021) Calciomercato Juventus, il passaggio del bomber al City può liberare un giocatore che interessa ai bianconeri Secondo quanto riferito dal The Sun, il Manchester City starebbe preparando un’offerta per convincere il Tottenham a privarsi di Harry Kane. 185 milioni di euro la cifra ipotizzata, con l’attaccante inglese che andrebbe a guadagnare 16 milioni euro annui. Un indizio che avvicinerebbe Gabriel Jesus all’arrivo alla Juventus . L’attaccante brasiliano, infatti, vedrebbe ridursi il minutaggio dall’acquisto di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021), il passaggio del bomber alpuòun giocatore che interessa ai bianconeri Secondo quanto riferito dal The Sun, il Manchesterstarebbe preparando un’offerta per convincere il Tottenham a privarsi di Harry. 185 milioni di euro la cifra ipotizzata, con l’inglese che andrebbe a guadagnare 16 milioni euro annui. Un indizio che avvicinerebbe Gabriel Jesus all’arrivo alla. L’brasiliano, infatti, vedrebbe ridursi il minutaggio dall’acquisto di ...

