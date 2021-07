Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus preferito a Icardi: nuovo sondaggio bianconero (Di venerdì 23 luglio 2021) Calciomercato Juventus: se i bianconeri dovessero affondare il colpo per una punta, lo farebbero per Gabriel Jesus. nuovo sondaggio con il Manchester City In caso di partenza di Ronaldo (a questo punto difficile), il nome in cima alla lista della Juventus è quello di Gabriel Jesus. Per il City il brasiliano non è intoccabile, anche perché Guardiola vuole Kane dal Tottenham. La Juve sta tenendo vivi i contatti proprio per cautelarsi dall’eventuale ribaltone CR7. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021): se i bianconeri dovessero affondare il colpo per una punta, lo farebbero percon il Manchester City In caso di partenza di Ronaldo (a questo punto difficile), il nome in cima alla lista dellaè quello di. Per il City il brasiliano non è intoccabile, anche perché Guardiola vuole Kane dal Tottenham. La Juve sta tenendo vivi i contatti proprio per cautelarsi dall’eventuale ribaltone CR7. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

