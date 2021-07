Calciomercato Inter, si avvicina un’altra cessione (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Inter continua a muoversi sul Calciomercato, studiando diverse operazioni tra entrate e uscite. Un attaccante potrebbe presto salutare i nerazzurri, direzione Cagliari: si tratta di Andrea Pinamonti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il centravanti italiano piace molto al club sardo e potrebbe entrare nella trattativa che coinvolge Nandez, pronto a vestire la maglia nerazzurra. I due club si incontreranno la prossima settimana. Potrebbe Interessarti anche: Atalanta, un difensore della Fiorentina nel mirino L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 luglio 2021) L’continua a muoversi sul, studiando diverse operazioni tra entrate e uscite. Un attaccante potrebbe presto salutare i nerazzurri, direzione Cagliari: si tratta di Andrea Pinamonti. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il centravanti italiano piace molto al club sardo e potrebbe entrare nella trattativa che coinvolge Nandez, pronto a vestire la maglia nerazzurra. I due club si incontreranno la prossima settimana. Potrebbeessarti anche: Atalanta, un difensore della Fiorentina nel mirino L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - Alemilanista86 : RT @aldoolaf81: @ArmandoAreniell Di te mi fido, dopo aver azzeccato Messi all’ Inter per me sei il re del calciomercato - aldoolaf81 : @ArmandoAreniell Di te mi fido, dopo aver azzeccato Messi all’ Inter per me sei il re del calciomercato -