Calciomercato Bologna | ecco il colpo per Mihajlovic

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ilha messo a segno un grandesulper il proprio tecnico, Sinisa. I felsinei, infatti, hanno chiuso per il centravanti, priorità assoluta del loro mercato. Ilarriva direttamente dalla Cina. Stando a quanto riferito da Sky, ilavrebbe trovato l’accordo con lo Shanghai SIPG per il trasferimento in rossoblu di Arnautovic.ILIN ATTACCO Marko Arnautovic alsta, dunque, per avere il via libera: il ...

Advertising

sportli26181512 : Bologna: Arnautovic è più vicino, trattativa ai dettagli con lo Shanghai SIPG: Dopo una trattativa lunga e che ha v… - sportal_it : Mercato Bologna, Mihajlovic annuncia l'arrivo di un attaccante - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Bologna | Ore decisive per #Arnautovic: le ultime - Calcissimo_ : RT @SkySport: Arnautovic al Bologna, #Mihajlovic: 'Mai avuto dubbi, affare ai titoli di coda' #SkyCalciomercato #Arnautovic #Bologna https:… - gigisavinelli : RT @LeBombeDiVlad: ???? Il #Bologna si prepara a ricevere il nuovo attaccante ?? La conferma è arrivata anche da #Mihajlovic #LBDV #LeBombeDi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna

Corriere dello Sport

Le altre trattative A guardare con attenzione a questa operazione è anche il, che ricaverebbe il 50% dalla cessione del classe '99, ex prodotto del vivaio rossoblù. Con quella somma, che ...Commenta per primo Il Ravenna (serie D) ha annunciato gli ingaggi dell'attaccante esterno Simone Saporetti (classe 1998 scuola) e del centrocampista Andrea Lussignoli (classe 2001 scuola Brescia).Marko Arnautovic al Bologna, finalmente ci siamo. Come detto da Mihajlovic, il club non ha mai avuto dubbi sul suo arrivo, è sempre stato lui la prima scelta. E ora può essere la volta buona, arriverà ...Il tecnico emiliano ha parlato in conferenza stampa, il suo Bologna è pronto per iniziare un nuovo campionato “Quarto anno di fila nello stesso club? Sono troppi (ride, ndr). Solo Gasperini all’Atalan ...